Velayeti'den Afganistan'a taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati Afganistan'da meydana gelen ve çok sayıda Afgan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan depremden dolayı başsağlığı mesajı yayınladı.

Velayetinin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın güneydoğusunda meydana gelen ve yüzlerce Afgan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan depremden derin üzüntü duyduk.

Bu trajik olaydan dolayı Afganistan halkı ve hükümetine taziyelerimi sunuyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."