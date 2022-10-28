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28 Eki 2022 16:07

Reisi'den Irak Başbakanı Sudani'ye tebrik mesajı

Reisi'den Irak Başbakanı Sudani'ye tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi yeni görevi için tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye yeni görevi için bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajının bir bölümünde "İki kardeş ülke arasındaki var olan resmi ilişkilerin Başbakanlık döneminizde daha çok medeniyet ve kültüre dayalı her alanda güçlendirmesini temenni ediyorum. İran ikili ilişkilerin geliştirilmesi için her zamanki gibi kararlıdır. Bağımsız ve güçlü bir Irak'ın varlığı ve bölgede olumlu ve yapıcı rolü olması bölgenin güvenliğinin sağlanmasında etkili olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

News Code 1905523

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