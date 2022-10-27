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27 Eki 2022 16:13

Venezuela, İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Venezuela, İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentindeki türbeyi hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Mesajda Venezuela'nın İran hükümeti ve halkı ile dayanışma içinde olduğu ve bu saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning de Şiraz'daki terör saldırıyı şiddetle kınadı. Sözcü Ning saldırıdan dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne dün düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.

News Code 1905515

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