Almanya'nın Tahran Büyükelçisi, dün İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel, Almanya Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci tavırlarını nedeniyle dün İran Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni tarafından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bazı Alman yetkililerin İran'da "kargaşaları kışkırtma ve yasaları ihlal etme" konusundaki beyanlarına dikkat çekilen açıklamada, bu tür "sorumsuzca" açıklamaların "uluslararası hukukun ilkelerine ve iki ülkenin tarihsel ilişkilerine aykırı" ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

İran'a karşı uygulanan tek taraflı yapıtırımlara da değinen bakıri Keni, "Tek taraflı yaptırımlar İran halkının insan haklarının ihlalidir ve bunun failleri, İran halkının haklarını ihlal edenler olarak kabul edilmektedir" ifadesini kullandı.

Almanya’nın Tahran Büyükelçisi de İran’ın görüşlerini ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.