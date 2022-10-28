Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Şiilerin üçüncü türbesi olan İran'ın Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı tüm İran halkına ve İran İslami Devrimi Lideri’ne başsağlığı diliyorum. Allah’ın izniyle şehitlerin kanının intikamı alınacaktır.

-Güvenlik bir ülkenin altyapısı ve tüm alanlarda ilerlemesi için önemli bir etkendir. ABD'nin İran'a karşı kısa vadede ve uzun vadede uygulamak istediği stratejisi, İran'da güvensiz ortam yaratma ve ülkeyi zayıflatmaktır.

-İran'ı bölgede yalnızlaştırmak istediler ama İran'ın tüm komşularla kapsamlı ilişkiler kurması ve hatta ŞİÖ'ye üye olması ülkemizdeki son zamanların en önemli ve iyi gelişmelerinden biriydi. Diğer taraftan 22 ülke İran'dan İHA satın almak istiyor. Ayrıca ülkemizde bulunan 52 üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almaktadır.