Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanması için yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahişyan, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, İran İHA'larının Ukrayna savaşında kullanıldığına ilişkin iddiaları şiddetle reddederek, "İran 8 yıllık İran-Irak savaşını geride bıraktı. Bu nedenle Ukrayna, Yemen vb. ülkelerde savaşa karşıdır" dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran'ın dış politikası tamamen net, tek bir standart ve savaş karşıtlığı üzerine kuruludur" ifadesini kullandı.

Bazı Batılı yetkililerin açıklamalarını asılsız olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, Tahran'ın ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarına atıfta bulunarak, “Ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmaya hazırız" diye kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Ukrayna savaşındaki tutumundan dolayı İran'ı takdir ederek, İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah göndermemediğini vurguladı.

Ukrayna'nın dış ilişkilerdeki bağımsızlığına değinen Dmitro Kuleba, "Başkalarının etkisi altında hareket etmiyoruz." dedi.