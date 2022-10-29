Bosna Hersek'ten İran'a başsağlığı mesajı

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen ve birçok İranlı vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısından dolayı Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bosna Hersek Dışişleri Bakanı olarak bu olaydan dolayı İran halkı ve hükümetine başsağlığı diliyorum.

Sivillere yönelik korkunç saldırıları şiddetle kınıyoruz ve bu barbarca cinayetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek için sizinle ve uluslararası toplumla birlikte olmaya devam ediyoruz."

Bisera Turkovic mesajında ayrıca bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için acil şifalar diledi.

İran'ın Şiraz kentindeki Hazreti Şah Çerağ Türbesi'ne 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenen terör saldırısında 15 kişi şehit, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstelenmişti.