İran ve Bulgaristan dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Bulgaristan'ın Şiraz'daki Şahçerağ türbesine düzenlenen terör eylemini kınamadaki tutumunu takdir ederken ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Ukrayna'daki gelişmelere değinen Emir Abdullahiyan, "Savaşa karşıyız ve ateşkes sağlanmasına çalışmaktayız" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre, silah ihracatı ve ithalatı konusunda bir yasağımız yok, ancak Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için herhangi bir silah vermedik. NATO'nun bölgede genişlemesine ve Ukrayna'da savaşa karşıyız" ifadesini kullandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov da, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden ilişkilere değinerek, 2023 yılında ortak komisyon kurulması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Nikolay Milkov ülkesinin nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile uluslararası toplum arasındaki anlaşmanın hayata geçirilmesi sürecini her zaman desteklediğini söyledi.

