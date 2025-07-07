Pezeşkiyan: ABD müzakere masasına bomba attı

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına konuk olan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''ABD müzakere masasına bomba attı''

ABD’nin tutmunu eleştirerek, "Biz müzakere masasındaydık. Başkanınız bize barış teklifinde bulunmuştu. Masada otururken, bize ‘İsrail saldırmayacak’ dediler. Ama altıncı görüşmede, birden bire masaya bomba attılar ve bu diplomasiye açık bir sabotajdı" dedi.

Tahran’ın nükleer programdan vazgeçmeyeceğini belirten Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını belirtti.

İran’ın nükleer silah peşinde olduğu yönündeki iddiaları reddeden Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İslam Devimi Lideri’nin çıkardığı fetvaya göre nükleer silah peşinde olmadığımızı defalarca vurguladık ve Beyaz Saray, Netanyahu'nun yalanlarına kanmamalıdır." açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan, UAEA’nın sağladığı bilgilerin İsrail’in saldırılarına zemin hazırladığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz Ajans’la şeffaf bir şekilde işbirliği yaptık, tüm merkezlerimize denetim sağladık. Ama maalesef bu bilgilerin kötüye kullanılması ve Ajans’ın İsrail’in saldırılarını kınamaması ciddi bir güven bunalımına yol açtı."

İran'ın müzakere şartı

Tucker Carlson’un müzakerelere geri dönülebilir mi sorusuna Pezeşkiyan şu şartla yanıt verdi:

"Elbette müzakereye kapımız açık. Ama bu süreç güven üzerine inşa edilmeli. İsrail’e bir daha masa başında iken saldırı izni verilmemeli."

''İsrail bana suikast girişiminde bulundu''

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Siyonist İsrail'in şahsına suikast girişiminde bulunduğunu ilk kez bu röportajda açıkça dile getirerek, "İçeride bir program planlarken, istihbarat alarak bulunduğumuz noktayı bombaladılar. Ama biz inancımıza güveniyoruz. Eğer Allah isterse yaşarız, istemezse yürürken bile ölürüz" açıklamasını yaptı.

''İranlılar doğaları gereği barış ve huzuru severler"

ABD'de yaşayan İran vatandaşlarının "uyuyan hücreler" olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Pezeşkiyan, "İsrail bunu sizin zihninize yerleştirmeye çalışıyor. İranlıların böyle bir şey yapabileceğini yaygınlaştırıyorsunuz. Ama bu tamamen yanlış çünkü İranlılar doğaları gereği barış ve huzuru severler" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 12 Günlük Savaş hakkında, "İsrail’in Gazze’de yaptıkları apaçık bir soykırımdır. Biz asla savaş istemedik. Ama bu saldırılar bize dayatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Carlson’un Çin ve Rusya’nın destek verip vermeyeceği sorusuna Pezeşkiyan, "Biz önce Allah’a, sonra kendi halkımıza inanıyoruz. Elbette yalnız değiliz. Ama biz savaştan kaçınmak istiyoruz. Savaş tüm bölgeyi yakar. ABD Başkanı isterse bu savaşı durdurabilir, yoksa Netanyahu’nun bitmeyen savaşı Amerikan halkına da zarar verir’’ cevabını verdi.

Röportajın sonunda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Amerikan halkına seslenerek, "Umarım Amerika halkı ve yöneticileri, bölgeye barış getirmeyi tercih eder. Bu bizim de temennimizdir" dedi.

