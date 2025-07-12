İran'daki Afgan göçmenlerin ülkelerine dönüşü sürüyor (+video)

İran’daki düzensiz Afgan göçmenlerin Dogarun Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönüşü sürüyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 30 Haziran'da yayımladığı raporunda, 1 Ocak'tan bu yana İran’dan ülkelerine dönen Afgan sayısının 700 bini aştığını duyurdu.

Raporda, yalnızca haziran ayında 256 bin kişinin Afganistan'a döndüğü, bunların yüzde 99'unun belgesiz kişilerden oluştuğu ifade edildi.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin Afganistan sınırındaki Taybad ilçesi Kaymakamlığı da 22 Haziran-1 Temmuz arasında 140 bin izinsiz

Afganistan vatandaşının ülkelerine gönderildiğini ve 1 Temmuz'da 21 bin 50 Afgan'ın Dogarun Sınır Kapısı'ndan geçtiğini bildirdi.

Rezevi Horasan Valiliğinin verilerine göre, eyalette oturma iznine sahip 396 bin Afganistan vatandaşı bulunurken 300 bin Afgan kaçak statüde. Bunlardan büyük çoğunluğu ise eyaletin yönetim merkezi Meşhed kentinde bulunuyor.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 4 milyon, İran kaynaklarına göre ise 8 milyon Afgan sığınmacıyı barındırıyor.

Afganistanlı sığınmacıların büyük çoğunluğu bölgedeki çatışmalar veya ekonomik sebeplerden dolayı İran'a sığınmış durumda.

