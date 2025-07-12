Türkiye ile Suriye arasındaki Keseb Sınır Kapısı kapatıldı

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Alluş, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların Türkiye sınırına yakın mesafeye ulaşması nedeniyle sınır geçişinin askıya alındığını belirterek, kararın “acil durum önlemleri” çerçevesinde alındığını vurguladı.

Lazkiye kırsalında başlayan orman yangınları 9 gündür etkisini sürdürürken, bölgede yoğun duman ve sıcak hava koşulları söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangınlara Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye’den gelen destek ekipleriyle birlikte müdahale ediliyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için sınır hattında tedbirlerin artırıldığını bildirdi.