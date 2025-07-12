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12 Tem 2025 20:33

Türkiye ile Suriye arasındaki Keseb Sınır Kapısı kapatıldı

Türkiye ile Suriye arasındaki Keseb Sınır Kapısı kapatıldı

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı kırsal alanlarda 9 gündür süren yangınlar nedeniyle Türkiye sınırındaki Keseb Sınır Kapısı’nın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

Alluş, Kıyı Dağları'nda devam eden yangınların Türkiye sınırına yakın mesafeye ulaşması nedeniyle sınır geçişinin askıya alındığını belirterek, kararın “acil durum önlemleri” çerçevesinde alındığını vurguladı.

Lazkiye kırsalında başlayan orman yangınları 9 gündür etkisini sürdürürken, bölgede yoğun duman ve sıcak hava koşulları söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Yangınlara Katar, Irak, Ürdün ve Türkiye’den gelen destek ekipleriyle birlikte müdahale ediliyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için sınır hattında tedbirlerin artırıldığını bildirdi.

News ID 1928621

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