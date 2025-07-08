İran’dan 12 günlük savaşla ilgili belgeseller: Halk ne yaşadı, ne hissetti?

Günümüzün karmaşık dünyasında, olayları analiz etmek ve incelemek, öğrenme ve gelişim için temel bir araç olarak kabul edilmektedir. İran-İsrail 12 günlük savaşı, tarihi ve önemli bir olay olarak, yalnızca İran halkının güç ve kararlılığını göstermekle kalmamış, aynı zamanda bize birçok ders kazandırmıştır. Kriz ortamında yaşanan bu savaş, bir halkın nasıl basiret ve cesaretle tehditlere karşı durabileceğini açıkça ortaya koymuştur.

Siyonist rejimin İran’a karşı başlattığı savaşın ilk günlerinden itibaren, Nihzet Medya Sanat Merkezi; dört kısa belgesel dizisi ve üç orta metrajlı belgesel ile o günleri anlatmaya çalıştı.

Nihzet’in Belgesel Bölümü, bugüne kadar şu dört kısa belgesel dizisini üretti: Merz-e Porgoher (Değerli Sınır), Can-ı Vatan, Hüseyin'in (a.s) İranı ve İran’ın Parçaları.

Bu eserler, İran devlet televizyonunun çeşitli kanallarında ve hem resmi hem de gayriresmi medya organlarında yayımlandı.

Merz-e Porgohar: İran halkının savaşa ve çevresindeki olaylara karşı duygularını yansıtmaya çalışıyor.

Can-ı Vatan: Savaş alanında bulunan fotoğrafçı Ferşid Rahimi’nin kareleri üzerinden olayları anlatıyor.

Hüseyin'in (a.s) İranı: Bu yılki Muharrem ayında savaş koşullarında Hüseyniye ve mahallelerin matem hazırlıklarını ve bu hazırlıkların halkın moraline olan etkisini ele alıyor.

İran’ın Parçaları: Bu belgesel Siyonist rejimin saldırılarında şehit düşenlerin Beheşt-i Zehra’daki defin törenlerinden görüntüler sunuyor.

Bunun yanında, orta metrajlı belgesel “İran Milletinin Sesi”, İsrail rejiminin IRIB binasına gerçekleştirdiği alçak saldırıyı konu alıyor ve şu anda yapımının son aşamasında.

Yakında yayına girecek diğer iki orta metrajlı belgesel ise “Savaşın Ertesi Günü” ve “Grossi’nin İhaneti”.

Grossi’nin İhaneti: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin İran’a karşı sergilediği çifte standart ve ihanet dolu tutumunu gözler önüne seriyor.

Savaşın Ertesi Günü: Savaşın başladığı anda bir babanın ailesi ve ülkesi için hissettiği endişeleri anlatıyor. Bu karakter, uzmanlara başvurarak olaylara daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmaya çalışıyor.