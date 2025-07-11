Hizbullah lideri Lübnan için önemli bir güvenlik garantörü

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, son günlerde Al Mayadeen kanalına verdiği röportajda, Lübnan'daki son durumu ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmişti.

Hizbullah’ın asla teslim olmayacağını vurgulayan Naim Kasım, eğer İsrail Lübnan’a saldırırsa onlarla savaşacaklarını belirtmişti.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Yemenli uzman Ahmed eş-Şami, Hizbullah Hareketi liderinin son konuşmasını değerlendirdi.

Şeyh Naim Kasım'ı ''Lübnan için önemli bir güvenlik garantörü'' olarak nitelendiren Şami, ''Ülkenin bağımsızlığı, direnişin silahlarının korunmasına bağlıdır. Lübnan’da direnişin silahsızlanmasını gündme getirenler Siyonist rejimle aynı cephede yer alıyor’’ dedi.

Şami, "Naim Kasım'ın son konuşması, Siyonist rejimin savaşta ulaşamadığı hedeflere diplomasi yoluyla da ulaşılamayacağını gösteriyor’’ ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın iyileşme sürecinde olduğunu belirten Şami, ''Şeyh Naim'in son açıklamaları, Hizbullah'ın güçlenme sürecinde Siyonist düşmanla doğrudan yüzleşmeye hazır bir noktaya geldiği anlamına geliyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed eş-Şami, şunları kaydetti:

''Seyyid Hasan Nasrullah'ın bıraktığı boşluğu doldurmak çok zor bir görevdi, ancak Şeyh Naim Kasım bunu başardı. Şeyh Naim Kasım, çok karmaşık bir dönemde Hizbullah Genel Sekreterliği görevini devraldı. Direnişin birliğini korumak ve yeteneklerini canlandırmak, Şeyh Naim'in en önemli görevleri arasında yer alıyor. Şehit Nasrullah'ın görkemli cenaze töreni, direnişin gücünün ve dayanıklılığının bir göstergesiydi. Hizbullah, asla durmayacak bir mücadele yolunda ilerliyor. Şeyh Naim'in varlığı Hizbullah'ı istikrarlı kılıyor.''

Yemenli uzman, Şeyh Naim Kasım'la gurur duyan Yemen halkının onun konuşmalarını sürekli takip ettiğini söyledi.