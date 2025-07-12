ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 15 Temmuz’da düzenlenecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 15 Temmuz Salı günü, Çin’in kuzeyinde yer alan sahil kenti Tianjin’de yapılacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, “Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine, ŞİÖ üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve bu örgütün daimi kurumlarının başkanları toplantıya katılacak ve taraflar çeşitli alanlardaki işbirlikleri ile önemli bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak” ifadesini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü Sekretaryası da yaptığı açıklamada, üye ülkelerin dışişleri bakanları konseyi toplantısının 15 Temmuz’da Tianjin kentinde yapılacağını ve tarafların biğr sonraki ŞİÖ zirvesine hazırlıklar ile örgüt çerçevesinde işbirliğini ele alacaklarını duyurdu.