Cumhurbaşkanı Reisi ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Rusya'nın İran ile ekonomik işbirliğini güçlendirme isteğini memnuniyetle karşılayarak, Avrasya bölgesindeki ulaşım hatlarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere altyapı bağlantılarının genişletilmesini, bölgedeki ticari ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin artmasının nedeni olarak değerlendirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin artmasına değinen Reisi, siyasi ve ekonomik istişarelerin ilişkilerin düzeyinin artmasında ve aralarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de görüşmede siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

İran'ın özel coğrafi konumunun altını çizen Putin, Kuzey-Güney Koridoru'nun mal taşıma sürelerini ve maliyetlerini azaltmada etkili olduğunu belirterek, "Bu transit güzergah, dünya ekonomisi ve ticareti için cazip bir güzergah haline gelecektir." dedi.

100 kişiden oluşan Rusya ticaret heyetinin İran'ı ziyaret edeceğini belirten Putin, İran ve Rusya'nın birbirleriyle ilişkileri geliştirmek için birçok kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.