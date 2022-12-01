  1. Azerbaycan
1 Ara 2022 14:52

Bakü'den Fransa Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı kararına tepki

Bakü'den Fransa Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı kararına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te kabul edilen Azerbaycan karşıtı karara tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Fransız Parlamentosu'nun alt meclisinde kabul edilen Fransız kararnamesine 'yanlış ve iftira' olarak atıfta bulundu. Bakanlık, bu Azerbaycan karşıtı belgenin, Senato'da kabul edilen son karara benzer şekilde, Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik bir başka provokasyonu olduğunu da sözlerine ekledi.

AzerNews'e göre söz konusu karar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini ve bölgede barış ve huzuru tesis etme çabalarını baltalamayı amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan bu karar, Fransa'nın taraflı siyasi tutumunu, dolayısıyla tarafsız ve adil bir arabuluculuk yapma konusundaki yetersizliğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1906188

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