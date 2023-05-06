Hizbullah'ın önde gelen ismi Reisi'nin Suriye ziyaretini değerlendirdi

Lübnan Hizbullahı Şeriat Komitesi başkanı Şeyh Muhammed Yazbek, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretini değerlendirdi.

Yazbek, "Bu ziyaret, ABD'nin Sezar olarak bilinen Suriye'ye yönelik acımasız yaptırımlarını kıran, ABD'nin bölgedeki emperyalist hegemonyasının yıkılmasını gösteren tarihi bir ziyaretti" dedi.

Yazbek, Reisi'nin Suriye ziyaretinin Siyonist düşmanı sarstığını ve bölgedeki direniş eksenini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Yazbek, "Bölgenin daha fazla anlaşmaya ihtiyacı var ama Lübnanlı yetkililer bu anlaşmaları ülkenin sorunlarını çözmek ve engelleri kaldırmak için kullanmadılar. Herkes Lübnan topraklarının tamamını kontrol altına almak ve burada güvenlik ve istikrarı sağlamak için güçlü bir hükümet kurmak istiyor." ifadelerinde bulundu.

Siyonist Rejimin cinayetlerine değinen Yazbek, "Siyonistler, Filistinlilere karşı cinayetleri ve islami kutsallıklara karşı saygısızlıklarıyla

uluslararası yasaların tüm kırmızı çizgilerini ihlal etmiştir. Şeyh Hızır Adnan'ın şehadeti dahil bu cinayetleri kınamayan herkesin alnında kara bir leke kalacaktır" ifadesini kullandı.

