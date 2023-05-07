Tüm Doğu halkı tarihi İsfahan kenti ile gurur duymalı

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, İsfahan tarihi eserlerini ziyaret etmek ve ilin endüstriyel ve ekonomik kapasitelerini incelemek için bu kente gitti.

İsmailov burada yaptığı açıklamada, "İsfahan bizim için yabancı bir şehir değil, çünkü tüm şair ve yazarların eserlerinde İsfahan'ın nasıl bir şehir olduğunu okuyoruz ve Özbek halkı bu güzel şehri görmeyi çok istiyor." dedi.

İsfahan'da bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiren İsmailov "Tabii ki sadece biz değil, Doğu'nun tüm halkı bu tarihi ve kadim kentle gurur duymalı." ifadesini kullandı.

Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı ayrıca, "Özbekistan'da turizmin gelişmesi en önemli önceliklerimizden biridir ve bu nedenle bugün İran'ın turizm merkezlerinden biri olan İsfahan'ı ziyaret etmek istedik." açıklamasını yaptı.