Irak'tan Kerkük-Ceyhan boru hattı ile ilgili açıklama

Irak Petrol Bakanı Hayan Abdül-Gani, Kerkük-Ceyhan botu hattından petrol ihracatını tekrar başlatmak için hâlâ Türkiye'den yanıt beklediklerini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre, salı yaptığı açıklamada Abdül-Gani, Türkiye'nin Bağdat'a teknik bir ekibin boru hattının 6 Şubat depremlerinde hasar görüp görmediğini incelediğini söyledi.

Irak, mart sonunda Türkiye'ye açtığı tahkim davasının sonuçlanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) ve kuzey Kerkük'ten ham petrol ihracatını durdurduğunu duyurmuştu.

Irak, 13 Mayıs'ta boru hattından akışın tekrar başlaması için Türkiye'yle temasa geçmişti.