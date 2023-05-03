Reisi ile Esad Şam'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi karşılama töreninde, İran ve Suriye'nin milli marşları çalındı. İki lider bunun ardından beraberlerindeki üst düzey heyetleri birbirlerine tanıttı.

Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye lideri ile bir araya geldi.

İbrahim Reisi-Beşar Esad görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Arapça yayınlanan Vatan gazetesi, Cumurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin iki gün süreceğini ve bu bağlamda özellikle ekonomik işbirliği yönünde bir dizi anlaşma imzalanacağını yazmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mayıs 2022'de Tahran'a yaptığı ziyaret kapsamında, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti.