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29 May 2023 10:11

İyi Parti'de "yanlış aday" polemiği

İyi Parti'de "yanlış aday" polemiği

İyi Parti'de, “Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını” değerlendirmeleri yapılırken “Akşener haklıydı” söylemlerinin de partililer tarafından “dile getirildiği” öne sürüldü.

İyi Partililer, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerini gergin takip etti. Partinin genel merkezinde sessizlik hakimdi. İlk tur seçimleri öncesinde genel merkez önüne kutlamalar için kurulan dev ekranın ikinci tur seçimleri öncesi kurulmaması dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre sandıkların yüzde 92’sinin açılması ve Erdoğan’ın yarışı önde götürmesi üzerine partililer arasında “yanlış aday” polemiği başladı. Partililer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı durumunda seçimin kazanılacağını savundu. Öte yandan partide “Akşener haklıydı” söylemi hakimdi.

News Code 1909548

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