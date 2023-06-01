  1. Spor
1 Haz 2023 15:24

Paris Saint Germain'de Messi dönemi sona erdi!

Paris Saint Germain'de Messi dönemi sona erdi!

Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

Paris Saint Germain'de Lionel Messi dönemi bitti. Fransa Ligi'nde mutlu sona ulaşan PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona formasıyla tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında dramatik vedanın ardından PSG'ye transfer olmuştu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştiren süper star, Fransız ekibinde taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklandı.

Fransız deviyle 1 yıl opsiyonu bulunmasına rağmen bunu kullanmama kararı alan Messi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'den tarihe geçecek teklif almıştı.   

Kaynak: Milliyet

News Code 1909635

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler