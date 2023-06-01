Paris Saint Germain'de Messi dönemi sona erdi!

Paris Saint Germain'de Lionel Messi dönemi bitti. Fransa Ligi'nde mutlu sona ulaşan PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Barcelona formasıyla tarihe damga vuran, 16 yılda sayısız kupa ve başarı elde eden Lionel Messi, 2021 yazında dramatik vedanın ardından PSG'ye transfer olmuştu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak bir ilki gerçekleştiren süper star, Fransız ekibinde taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmış ve zaman zaman ıslıklandı.

Fransız deviyle 1 yıl opsiyonu bulunmasına rağmen bunu kullanmama kararı alan Messi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'den tarihe geçecek teklif almıştı.

Kaynak: Milliyet