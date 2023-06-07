  1. Spor
7 Haz 2023 16:48

İranlı bisikletçı Asya yarışmalarında madalya kazandı

İranlı bisikletçı Asya yarışmalarında madalya kazandı

Tayland Asya Parabisiklet Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı sporcu üçüncü oldu.

Asya Parabisiklet Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı sporcu Mehdi Muhammed bronz madalya kazandı.

7-13 Haziran tarihlerinde Tayland'da düzenlenen Asya Parabisiklet Şampiyonası'na İran'dan 14 sporcu katıldı.

News Code 1909729

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