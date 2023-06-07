İranlı bisikletçı Asya yarışmalarında madalya kazandı

Asya Parabisiklet Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı sporcu Mehdi Muhammed bronz madalya kazandı.
7-13 Haziran tarihlerinde Tayland'da düzenlenen Asya Parabisiklet Şampiyonası'na İran'dan 14 sporcu katıldı.
Tayland Asya Parabisiklet Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı sporcu üçüncü oldu.
Asya Parabisiklet Şampiyonası'nda mücadele eden İranlı sporcu Mehdi Muhammed bronz madalya kazandı.
7-13 Haziran tarihlerinde Tayland'da düzenlenen Asya Parabisiklet Şampiyonası'na İran'dan 14 sporcu katıldı.
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