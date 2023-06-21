Ayetullah Hamanei Hamas heyetini kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, Filistin meselesinin ileriye dönük hareketine işaret ederek, Filistinli gençlerin sorumluluk duygusunu ve onların bireysel ve toplu olarak mücadele sahnesine girişlerini çok önemli bir konu olarak nitelendirdi.

Filistin meselesinin İslam dünyasının ve İslam ümmetinin ana meselesi olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, "Filistin davası ne kadar ileliyorsa, İslam ümmetinin meseleleri de ilerleyecektir" dedi.

Yüce Devrim Lideri, direniş grupları arasındaki birlik ve beraberlik konusuna vurgu yaparak, "Son Gazze savaşında, düşmanın direniş grupları arasında bölünmeler yaratmaya çalıştığını gördük. Ancak başarısız kaldı. Bu nedenle birlik ve beraberlik konusuna daha çok odaklanmalı ve bu doğru yola güçlü bir şekilde devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine değinerek, "Bu yıl Kudüs Günü'nde İslam ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinde bile yürüyüşler düzenlendi ve Avrupa halkı Siyonist rejime karşı muhalefetini dile getirdi. Bu çok önemli bir konu ve güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

İran'ın Filistin meselesine desteğini açıklayan Devrim Lideri, "İmam Humeyni (ra) İslami hareketin en başından beri, Filistin'i destekledi ve İslam Cumhuriyeti'nin desteği taktiksel veya diplomasiye değil, İslami hukuka ve şeriata dayanıyor" dedi.

Ayetullah Hamanei, "Filistin toprakları tüm Müslümanlara aittır. Bu nedenle tüm Müslümanların onu özgürleştirmek için sahaya girmesi gerekiyor. Bu dini bir görevdir" diye kaydetti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Filistin'e verdiği desteklerinden dolayı İran'ı takdir ederek, Başta Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki bölgelerdeki son gelişmeler hakkında bir rapor sundu.

Heniyye, "Gazze direnişin kalbidir ama bugün asıl savaş Batı Şeria'da sürüyor. Siyonist düşmanın aldığı tehlikeli kararlara rağmen, Filistinli gençlerin üstünlüğü nedeniyle bu rejimin Batı Şeria'da kötü ve daha kötü seçeneğinden başka seçeneği yok" dedi.

Heniyye direniş gruplarının Filistin topraklarından çekilmeyeceğini ve Kudüs'ün kurtuluşuna kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

