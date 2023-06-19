Hamas heyetinin Tahran ziyareti başladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ahmediyan, Tahran’da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Filistin'deki durumun ele alındığı görüşmede Ahmadiyan, işgal altındaki topraklardaki son gelişmelerin Siyonist liderlerinde korku ve kafa karışıklı yarattığını belirterek, “Filistin’de 75 yılı aşık süredir devam eden işgali bitirmenin en etkili yöntemi direniştir.” dedi.

Direniş gruplarının kazanımlarından bugün tüm İslam dünyasının yararlandığını dile getiren Ahmediyan, “Direniş grubunun Kudüs Kılıcı savaşında yer alması direniş alanında bir dönüm noktası oldu ve stratejik kazanımların elde edilmesine yol açtı.” ifadesini kullandı.

Filistin meselesine değinen Ahmediyan, “İslam dünyasının temel sorunu Filistin'dir. Bölgede direniş aktörleri başta olmak üzere Müslümanlar arasındaki birliğin pekiştirilmesi Siyonist düşman ve destekçilerine büyük zararlar verecektir.” açıklamasını yaptı.

Ahmediyan, düşmanların direniş gruplarını birbirinden koparmaya çalıştığını anlatarak, “Son savaşta direniş gruplarının İslami Cihad Hareketi’ne verdiği destek, Siyonist düşmanı bu komplo konusunda hayal kırıklığına uğrattı.” değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın Siyonist düşmanla mücadelede gösterdiği direnişi övgüyle karşılayan İranlı yetkili, “Bir zamanlar Gazze'de sadece kendini savunmak için savaşan Filistin direniş grupları, artık Batı Şeria'daki varlığını güçlendirdi.” diye konuştu.

İsmail Heniyye liderliğindeki heyet, İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Tahran'a geldi.

Söz konusu heyette, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin yanı sıra Siyasi Büro üyeleri Nizar Awadullah, Halil el-Hayya, Muhammed Nasr ve Halid Kadumi yer alıyor.