  1. Siyaset
19 Haz 2023 08:51

İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti Tahran'da

İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti Tahran'da

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Tahran'a geldi.

İsmail Heniyye liderliğindeki Hamas heyetinin Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Heniyye'ye Hamas'tan üst düzey bir heyetin de eşlik ettiği, ziyaretin İran'ın resmi daveti üzerine gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hamas liderinin Tahran'da üst düzey İran yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Söz konusu heyette, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin yanı sıra Siyasi Büro üyeleri Nizar Awadullah, Halil el-Hayya, Muhammed Nasr ve Halid Kadumi yer alıyor.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile beraberindeki heyet de İran'da bulunuyor.

News Code 1909950

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler