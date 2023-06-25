Devrim Lideri şehitlerin aileleri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyiniyesi'nde şehitlerin aileleri ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede, şehitleri genç nesil için yaşayan bir örnek olarak nitelendirerek, "Gençlerin rol modellere ihtiyacı var. Şehitler ülkemiz ve gençlerimiz için yaşayan modelleridir. Şehitlerin hatırası yaşanmalı. Onların hatırasını kim yaşatabilir? Babalar, anneler, onları büyütenler, onlarla bir süre yaşayan eşleri. Onlar, genç nesilin yararlanabilmesi için şehitlerle ilgili hatıralarını anlatmalı." dedi.

Yüce Devrim Lideri, "Şehitler ülke tarihinin en hassas dönemlerinden birinde ülkenin kaderini değiştirdiler. Ahlaki, dini ve siyasi gerileme vadisine doğru ilerleyen İran'ı korumak ve yaşatmak için İslam devrimi yaşandı. Sonra düşman saldırdı ve bu gençler 8 yıl düşmana karşı direnerek ülkeyi kurtardı" ifadesini kullandı.