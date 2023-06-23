Galibaf Hamas heyeti ile görüştü

Meclis Başkanı Galibaf bu görüşmede zafere giden tek yolun direniş olduğunu belirterek, "Filistinli gruplar direniş ve şehadet ruhuyla mücadele yolunda ilerledi. Bu arada Hamas'ın en güçlü grup olduğu biliniyor. Bu nedenle düşmanlar, Hamas'ın direniş ve mücadele ruhundan dolayı müzakerelerde başkalarını arabulucu olarak kullanmak zorunda kalıyor." dedi.

Son yıllarda Batı Şeria'da gerçekleştirilen etkili çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Galibaf, "Bu çabalar Siyonist rejimi etkilemiştir ve bu yol devam etmelidir" ifadesini kullandı.

Filistinli grupların ana hedefinin İsrail'i yok etmek olduğunu belirten Galibaf, herkesin bu hedefe doğru ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, Siyonist rejim ve ABD'nin zorba olduğunu belirterek, "Tek yol, onlarla yüzleşmek" dedi.

Filistin'deki gelişmelere değinen Heniyye, "Yaşanan bu zorluklar ve mücadeleler birliğimizi pekiştirecektir ancak Batı Şeria'da karşı karşıya olduğumuz tüm zor koşullara rağmen kardeşlerimiz savaş alanında hazır bulunmaktadır." dedi.