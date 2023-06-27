Yargı, İslami düzenin temel direklerinden biri

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bugün Yargı Erki Haftası münasebetiyle Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ve yargı mensupları ile bir araya geldi.

Burada yargı mensuplarına hitap eden İslam Devrimi Lideri, yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere kamu haklarına önem verilmesi, meşru özgürlüklerin güvence altına alınması ve suçun önlenmesinin yargı erkinin en önemli görevi olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei, 1981 yılında yaşanan olayları hakkında, "Bugün bile Şehit Beheşti’nin ahlaki ve çalışma özellikleri herkes için ilham vericidir.” dedi.

Devrim Lideri, yargı erkinin ilerlemesi için bu organdaki personellerin uzman olarak yetiştirilmesi tüm yetkililer tarafından ciddi bir şekilde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei ayrıca yolsuzlukla mücadele konusunda yargı dışındaki diğer kurumların da aktif bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.