Reisi, Hamas heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi direniş cephesinin her zamankinden daha güçlü ve düşmanların her zamankinden daha zayıf bir durumda olduğunu belirterek, "Bugün kimsenin Siyonist rejime ve destekçilerine en ufak bir güveni kalmamış ve bu direniş cephesi için büyük bir başarıdır. İran ve Filistin Direniş Cephesi her zaman Siyonistlerin ve destekçilerinin herhangi bir anlaşmaya bağlı olmadığına inandı, ancak bugün bu konu tüm dünya için açıklanmıştır" dedi.

Kudüs'ün özgürleştirilmesini İslam dünyasının en önemli meselesi ve Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeye yönelik her türlü girişimi Filistin davasına ihanet ve direnişin sırtına bir bıçak olarak nitelendiren Reisi, "Bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışan destekçiler, bunun rejim için bir güvenlik sağlamayacağını bilmeli. Bu ülkeler de bu işin kendi halkının ve Müslüman milletlerin nefretini uyandıracağını bilmeli" ifadelerinde bulundu.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de, Kudüs'ü özgürleştirme davasına verdiği destekleri için iran'ın takdir ederek, "Bugün direniş cephesi sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'da, 1948'de işgal edilen topraklarda ve hatta bu toprakların dışındaki Filistin sevdalıları arasında genişliyor ve güçleniyor." dedi.