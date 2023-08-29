Irak: İran'la sınır güvenliği için taahhütleri yerine getirdik

Irak Hükümet Sözücüsü Basim El-Awadi, İran ile "silahlı yapıların sızmasını engellemek, silahsızlanmalarını ve askeri kamplarının kaldırılmasını sağlamak" amacıyla imzaladıkları anlaşmanın gereklerini yerine getirdiklerini ileri sürdü.

Sözcü Basim El-Awadi, X platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın en önemli dış politika prensiplerinden biri komşularına zarar veren taraf olmamasıdır. Irak'ın egemenliği, Irak'ın sınırlarını herhangi bir saldırıdan korumak için güvenlik anlayışları gerektirir.''

El-Awadi'nin iddiasına göre; Bu nedenle Irak, İran ile sınırda yaşanabilecek sızmalara karşı önlemler, aranan şahısların teslim edilmesi, silahsızlandırma ve kampların kaldırılması hakkında anlaşma imzaladı ve Irak taahhütlerini yerine getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözücü Nasır Kenani, "İran ve Irak hükümetleri arasındaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.'' demişti.

Kenani, anlaşmaya göre Irak hükümetinin 19 Eylül'e kadar, terör grupları silahsızlandırıp belirlenen kamplara yerleştireceğini belirterek, ''Bu sürenin bitiminden sonra Irak'ın taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İran hükümeti, ülkenin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek." ifadelerini kullanmıştı.