İran'dan ABD'nin petrol haydutluğuna tepki 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasına ilişkin, ''Bu anlaşma kapsamında Eylül ayına kadar terör gruplarının silahsızlandırlması ve askeri üslerden tahliye edilmesi gerekiyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Bağdat tarafı bu anlaşmanın hükümlerini uygulanmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerine iletmiş, biz de bu anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. İranlı yetkililerin açıkladığı gibi 19 Eylül tarihi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. IKBY yetkilileri görüşlerimize saygı duyuyor ve çeşitli temaslarda bu konu Irak ve IKBY yetkililerine iletilmştir. BM Genel Sekreteri'nin Irak'taki özel temsilcisi bile İran'ın görüşlerinden haberdar.'' dedi.

Kenani, varılan anlaşmaya göre IKBY topraklarındaki silahlı teröristlerin Bağdat hükümetinin belirlediği kamplara taşınması gerektiğini söyledi.

İran ile Irak arasındaki dostane ilişkilerinin iyi komşuluk ilkesine dayandığını belirten Kenani, ''Ancak bölücü terör örgütlerinin Irak’ın kuzeyindeki varlığı ikili ilişkilerde kara bir lekedir. Beklentimiz bu kara lekenin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden Bağdat ve Tahran arasında sağlanan anlaşmanın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Kenani, 'İran için güvenlik oldukça önemli ve ülkenin güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız. Belirlenen tarihte anlaşmanın hayata geçirilmemesi halinde İran'ın güvenliğini sağlamak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.'' açıklamasını yaptı.

İran'dan ABD'ye 'Suriye' tepkisi

ABD'nin Suriye ve bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösteren Kenani, şunları kaydetti:

''ABD ordusunun Suriye topraklarındaki varlığı tamamen yasa dışıdır. Şam hükümeti Amerikan güçlerini davet etmemiştir ve Suriye hükümetinin resmi talebi Amerikan askeri kuvvetlerinin bir an önce ülke topraklarından çekilmesidir. Suriye'deki gelişmeler, ABD’nin yasa dışı olarak sürdürdüğü askeri varlığının istikrarsız durumun devam etmesine ve terörist grupların yeniden canlanmasına yol açtığını gösterdi. ABD, uluslararası yasalar ve Şam hükümetinin talebi doğrultusunda Suriye topraklarından ayrılmalıdır.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının bölgedeki barış, istikrar ve huzura aykırı olduğuna inanıyoruz. Bu varlık bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olmuştur.''

İran'dan ABD'nin petrol haydutluğuna tepki

Kenani, ABD'nin çaldığı İran petrolünün boşaltılmasıyla ilgili olarak, ''Geçenlerde ABD'nin İran'ın petrolüne el koyduğunu gördük, bu yapıcı bir eylem değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin petrol haydutluğuna tepki gösteren Kenani, ''ABD bir yandan İran'la doğrudan diyaloğa vurgu yapıyor, diğer yandan bazı yeni yaptırımları (petol tanker gemisine el konulması) uygulamaya başlıyor. Bu eylemleri kabul etmeyiz. Bu kapsamda ABD'nin Menfaatlerini Koruyan İsviçre Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve ona iki protesto notası verildi. Washigton hükümeti, İran milletinin menfaatlerine yönelik yasa dışı eylemlerin cevapsız kalmayacağını bilmeli. Yapıcı olmayan bu tür eylemler, ABD’nin doğrudan diyalog mesajı ve mahkum takası anlaşmasıyla bağdaşmamaktadır.'' dedi.

Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun oturumu sırasında Fars Körfezi'ne kıyısı olan 8 ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya geleceğini duyurdu.

Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler hakkında Sözcü Kenani, ''İran'a yönelik uygulanan zalimane yaptırımların kaldırılması önceliğimiz. Bu doğrultuda yapılan müzakereler arabuluculuk yoluyla yürütüldü. Tüm tarafların (nükleer) anlaşmaya geri dönmesi için yapılan doğrudan müzakereyi ve yaptırımları etkisiz hale getirme yöntemlerini önemsiyoruz.'' diye konuştu.