İspanya'dan İngiltere'ye sözlü nota

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Cebelitarık suları yakınlarında 1, 14 ve 21 Ağustos tarihlerinde yaşanan üç olaydan dolayı İngiltere'nin Madrid Büyükelçiliğine sözlü nota verildiği bildirildi.

Söz konusu olayları "çok ciddi" olarak değerlendiren İspanya'nın, İngiltere'ye bağlı gemilerin İspanyol sularındaki hareketlerine karşı protestosunu "en güçlü şekilde dile getirdiği" ifade edildi.

İspanya, "Cebelitarık'ta limanın iç kısmı dışındaki denizde İngiltere'nin kıta sahanlığını tanımadığını ve bu zamana kadar yaptığı gibi İspanyol sularındaki egemenliğini kullanmaya devam edeceğini" vurguladı.

Verilen bilgilerde, 1 Ağustos'ta Gas Venus adlı gaz tankerinin açık denizde başka bir gemiye yakıt ikmali yaparken büyük miktarda yakıtı Algeciras Körfezi'ne döktüğü, 14 Ağustos'ta Gümrük Gözetim Servisi'ne (SVA) ait Colimbo II gemisinin çalışmasının İngiltere gümrük servisine ve Kraliyet Donanmasına ait üç gemi tarafından engellendiği ve riskli bir durum oluşturulduğu, 21 Ağustos'ta İspanyol balıkçı gemisi Mi Daniela'nın İngiliz devlet gemilerince İspanyol sularında taciz edildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber