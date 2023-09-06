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6 Eyl 2023 15:31

İranlı büyükelçi, Pakistan Sağlık Bakanı ile görüştü

İranlı büyükelçi, Pakistan Sağlık Bakanı ile görüştü

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri, Pakistan Sağlık Bakanı Nadim Can ile görüştü.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri, Pakistan Sağlık Bakanı Nadim Can ile bir araya geldi.

Görüşmede sağlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

İranlı büyükelçi, iki ülke arasındaki sağlık alanında işbirliğini güçlendirme kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Pakistan Sağlık Bakanı Nadim Can İran ve Pakistan’ın uzun süredir dostane ilişkileri olduğunu vurgulayarak, “

İran'ın güçlü bir sağlık sistemi var. Elbette Pakistan, İran'ın birinci basamak sağlık hizmetleri alanındaki deneyimlerinden ve en iyi  deneyimlerinden yararlanacaktır.

News Code 1911437

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