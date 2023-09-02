Pakistan: İran'la ilişkileri güçlendirmeye kararlıyız

İran’ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri, Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak ile görüştü.

İranlı Büyükelçi Rıza Emiri, Tahran’ın ekonomi, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin son dönemdeki olumlu yönünü geliştirmekten yana olduğunu söyledi.

Anvarul Hak da, bu görüşmede İslamabad'ın Tahran ile ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Anvarul Hak ayrıca ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinin altını çizdi.