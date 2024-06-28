İran'da cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlendi

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan isimler şöyle:

Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Muhammed Bakır Galibaf ve Mesut Pezeşkiyan.

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İran’da oy verme süresi 3. Kez uzatıldı

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde saat 22.00'ye kadar uzatılan oy verme süresi üçüncü defa uzatıldı, seçmenler saat 00.00’a kadar oy kullanabilecek.

Türkiye’deki İranlılar sandık başına gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu şehit düşmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Türkiye'de sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

Türkiye'de oy verme işlemlerinin Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Trabzon, Erzurum, İzmir, Antalya ve Van'da gerçekleştirildiği öğrenildi.

İran'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme süresi 22.00'ye kadar uzatıldı

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme süresinin Seçim Kurulu Merkezi'nin kararıyla saat 22.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Sistan-Belucistan eyaletinde sandığa yoğun ilgi

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde vatandaşlar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Mekke ve Medine'de olan İranlı hacılar oyunu kullandı

İran'da oy işlemi süreci saat 20.00'ye kadar uzatıldı

İran'da 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı.

Moritanya'da İran vatandaşları sandığa gitti

Afrika ülkesi Moritanya'da yaşayan İran vatandaşları yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

ABD’de İran’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemi başladı

İran İslam Cumhuriyetinin Washington'daki Çıkarlarını Koruma Ofisi Başkanı Abulfazl Mehrabadi, ''ABD’de İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı.’’ dedi.

Mehrabadi, ''14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ABD’nin 20 eyaletinde yapılacak.’’ ifadesini kullandı.

İranlı diplomata göre, Şu anda ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan Washington, Maryland ve Massachusetts eyaletlerinde oy verme süreci başladı

Kürt gelin ve damat sandık başına giderek oy kullandılar



İran’ın Kürdistan eyaletinde bulunan Gurve kentinde sandık başına giden gelin ve damat 14. cumhurbaşkanı seçimine katılarak oylarını kullandı.

İran Savunma Bakanı oyunu sandığa attı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, gittiği oy kullanma merkezinde 14. Cumhurbaşkanını seçmek üzere oyunu sandığa attı.

Petrol işçileri kavurucu sıcağa rağmen sandığa gittiler

Kiş Adası'ndaki petrol şirketinde çalışan işçiler kavurucu sıcağa rağmen sandığa gittiler.

Van'da yaşayan İranlı vatandaşlar oyunu kullandı



Van'da yaşayan İranlı vatandaşlar 14. cumhurbaşkanını seçmek oyunu kullandı.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri oyunu kullandı

14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri oyunu kullandı.

Seçimlerde Mesud Pezeşkiyan, Muhammed Bakır Galibaf vr Said Celili ve Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Diğer iki aday Alirıza Zakanı ve ‌ Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi de geçtiğimiz günlerde adaylıktan çekilmişti.

Erbil'de yaşayan İran vatandaşlarından sandığa yoğun ilgi

Rudaw’a konuşan İran'ın Erbil'deki Başkonsolosu Nasrullah Reşnudi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 10 binden fazla İran vatandaşı yaşadığını belirtti.

Reşnudi, Erbil’de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3'ü seyyar olmak üzere 4 sandık kurulduğunu söyledi.

Bu seçimin İran'ın kaderini belirleyeceğini belirten Reşnudi, yeni cumhurbaşkanının Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda Şehit Cumhurbaşkanı Reisi’nin yoluna devam etmesini umduğunu dile getirdi.

İranlı diplomat, Erbil'deki seçime katılım oranı hakkında, katılım oranının önceki döneme göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Amiral Tangsiri: Sandığıa gitmek İran İslam Cumhuriyeti'ni savunmak demektir

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Kum'daki Cemkeran Camisinde kurulan sandıkta kullandı.

Burada basın mensuplarına konuşan Amiral Tangsiri, ''Vatandaşların seçimlere katılması oldukça önemli. Sandığa gitmek İran İslam Cumhuriyeti'ni savunmak demektir.’’ dedi.

Kudüs Gücü Komutanı oyunu Meşhed kentinde kullandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Meşhed kentinde kullandı.

Suudi Arabistan sandık kurulmasına izin verdi

Suudi Arabistan hükümetinin seçim sandığının kurulmasına izin verdiği açıklandı.

Suudi Arabistan’ın Medine ve Mekke kentlerinde kurulan seçim sandığında oy verme işlemi yerel saat ile 13.00’te başladı.

Sandıkların İranlı hacıların ikamett ettiği otellerde kurulduğu belirtildi.

Daha önce İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ülke dışında 344 noktada sandıklar kurulduğunu yalnızca Kanada ile Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için izin vermediğini söylemişti.

Tümgeneral Bakıri oyunu kullandı

14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına giden İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri oyunu kullandı.

Ayetullah Cenneti oyunu kullandı

Anayasayı Koruma Konseyi Genel Sekreteri Ayetullah Ahmed Cenneti Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Azerbaycan'daki İran vatandaşları sandık başında

Azerbaycan'daki İran vatandaşları 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullandı.

Seçimden çekilen Tahran Belediye Başkanı Zakani oyunu kullandı

Seçimden çekilen Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Tahran'da kullandı.

Tahran'ın tarihi camisinde oy kullanma işlemi



Tahran'ın tarihi camilerinden biri olan Lorzade Camisi'nde oy kullanma işlemi devam ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Tahran'da kullandı.

Rusya'da İranlı seçmenlerin oy kullanma işlemi devam ediyor

İranlı seçmenler, Rusya'nın başkenti Moskova'da yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan oyunu sandığa attı

İran’da 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Mesut Pezeşkiyan Rey ketinde oyunu sandığa attı.

Kirmanlı vatandaşlar sandık başında

Kirman Şehitler Mezarlığı'nda bir araya gelen vatandaşlar Şehit Süleymani'nin mezarını ziyaret ettikten sonra 14. cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandık başına gittiler.

İran Ekonomi Bakanı oyunu kullandı

İran Ekonomi ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, bugün gerçekleşen14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için gittiği İmamzade Salih türbesinde oyunu kullandı.

Irak’ta İran vatandaşları oyunu kullanıyor

Irak’ta İran vatandaşları için Bağdat, Kerbela, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye olmak üzere 6 kentte kurulan seçim sandığında oy verme işlemi başladı.

Amiral İrani oyunu kullandı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bugün gerçekleştirilen 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

Kenani oyunu sandığa attı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, diğer Dışişileri Bakanlığı personelleri ile birlikte 14. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

Seravan halkından seçimlere görkemli katılım

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki vatandaşlar seçim sürecinin ilk dakikalarından itibaren oy verme merkezlerinde hazır bulundular.

Cumhurbaşkanı adayı Galibaf oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Rey kentinde bulunan Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'nde oyunu kullandı.

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler oyunu kullandı

İstanbul'da yaşayan İranlı seçmenler 14. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na gitti.

Kazvin halkı oyunu kullanıyor



Kazvin halkı cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere sandığa gitti.

İçişleri Bakanı Vahidi oyunu kullandı

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bugün gerçekleşen 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu sandığa attı.

Tümgeneral Musevi, oyunu sandığa attı

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, an önce Tahran'da oyunu sandığa attı.

İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.