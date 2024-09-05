Fars Körfezi'ndeki 3 adada savunma gücümüz artıyor

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tangsiri, Fars Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına inceleme ziyaretinde bulundu.

Burada açıklamada bulunan Amiral Tangsiri, ''Fars Körfezi'ndeki 3 adada savunma gücümüz günden güne artıyor. Üç adanının güvenliğini sağlamak Devrim Muhafızları Donanması'nın ana görevlerinden biridir.'' dedi.

Amiral Tangsiri, adalarda konuşlandırılan insansız hava araçları (İHA), füze ve diğer silah sistemlerinin hazır seviyede olduğunu belirtti.

Bölge ülkelerine seslenen İranlı komutan, ''Komşularımıza ve Müslüman ülkelere mesajımızın dostluk, kardeşlik ve birlik olduğunu defalarca dile getirdik. Düşmanlar ile yabancı güçlerin bölgedeki askeri varlığı sadece fitne yaratmak içindir, onlara karşı güçlü şekilde duracağız.'' diye konuştu.