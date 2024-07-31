Evimizde şehit edilen Heniyye'nin intikamını almak vazifemiz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da düzenlendiği saldırı sonucu şehit düşmesinden dolayı taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamanei’nin yayınladığı mesaj şöyle:

“Filistin’in cesur ve önde gelen lideri Sayın İsmail Heniyye dün gece Hakk'ın rahmetine kavuştu. Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ama aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı.

Şehit Heniyye yaşamını şerefli bir mücadele yolunda adadı ve şehdete hazırdı. Aynı zamanda çocuklarını ve yakınlarını direniş yolunda feda etmiştir. İslam Cumhuriyeti topraklarında yaşanan bu acı olayın intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz.

İslam Ümmetine, direniş cephesine , yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle şehit Heniyye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum.”