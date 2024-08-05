Bakıri, Hamas Ofisine taziye ziyaretinde bulundu

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Hamas'ın Tahran Ofisini ziyaret etti.

Ali Bakıri, burada Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi ile yaptığı görüşmede, suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için başsağlığı dileğinde bulundu.

Heniyye suikastı

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim tarafından gerçekleşen saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.