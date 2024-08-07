Bakıri, Siyonist rejimin eylemlerine karşı bazı batılı ülkelerin sessizliğini eleştirdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri dün gece Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Siyonist rejimin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı ele alındı.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, İran’ın ulusal egemenliğinin ve ulusal güvenliğinin Siyonist rejim tarafından ihlaline atıfta bulunurak, " Maalesef bazı Avrupa ülkelerinin Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal eden terör eylemlerine sessiz kalması, Tel Aviv'deki suç çetesinin küstahlıklarının artmasına ve bölgede gerginlik ve güvensizliğin yayılmasına neden olacaktır” dedi.

Bakıri, “Avrupa tarafı, Siyonist rejimin açık terör saldırısını kınamamak ve Güvenlik Konseyi'nin bu rejime karşı etkili ve caydırıcı bir karar almasını engellemekle tüm diplomatik kanalları engelledi” ifadesini kullandı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise, Batı Asya bölgesindeki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, “Avusturya, tüm tarafları itidalli davranmaya çağırırken, gerilimi azaltmak için tüm diplomatik kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguluyor” dedi.