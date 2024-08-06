''Heniyye'nin yerine geçecek isim belli oldu'' iddiası

Al Arabiya TV'nin iddiasına göre Hamas Şura Konseyi, Heniyye'nin yerine geçecek ismi seçti.

Haberde, Muhammed İsmail Derviş'in Şehit İsmail Heniyye'nin yerine Hamas Siyasi Bürosu'nun geçici başkanlığına atandığı öne sürüldü.

Hamas'tan yalanlama geldi

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden İzzet el-Rışk, Hamas Siyasi Bürosu'nun geçici başkanlığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Heniyye suikastı

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğramıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, İsmail Heniyye'nin başkent Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi. Siyonist rejim tarafından gerçekleşen saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.