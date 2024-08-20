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20 Ağu 2024 15:33

Lübnan’dan İsrail’e 75 roket atıldı

Lübnan’dan İsrail’e 75 roket atıldı

Siyonist rejime bağlı kaynaklar, sabahtan bu yana Lübnan'ın güneyinden işgal altındaki Filistin'in kuzeyine onlarca roket atıldığını bildirdi.

Siyonistler’in Kanal 12 televizyon kanalı, Güney Lübnan'dan Batı Celile'ye 20 roket atıldığını duyurdu.

İsrael Hayom gazetesi de bu sabahtan beri işgal altındaki toprakların kuzeyine 75'ten fazla roket atıldığını bildirdi. 

Hizbullah da bir açıklama yayınlayarak Gazze'deki güçlü Filistin halkını desteklemek, onun cesur ve onurlu direnişine yardımcı olmak için direniş savaşçıları Branit kışlasını hedef aldığını açıkladı.

Filistinli direniş gruplarının "El-Aksa Tufanı" operasyonunu başlatmasıyla birlikte Lübnan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Siyonist rejimin Filistin topraklarındaki hedeflerine yönelik günlük ve ağır operasyonlar gerçekleştirmektedir.

Bu bağlamda Siyonist medya, işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde hâlâ Hizbullah'ın üstünlüğe sahip olduğunu ve Siyonist ordunun bu bölgede sıkışıp kaldığını defalarca itiraf etti.

News ID 1919486

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