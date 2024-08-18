Lübnan elektrik sorununu Cezayir petrolü ile çözecek

Arap medyasına göre; Cezayir hükümeti, elektrik kesintisi sorunu yaşayan Lübnan'a akaryakıt gönderecek.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Cezayir'in Beyrut'a acil akaryakıt gönderme kararı aldığını duyurdu.

Lübnan'da devletin günlük sağladığı 4 saatlik elektriğin dağıtımını yapan tesis dün "yetersiz yakıt" nedeniyle hizmet dışı kalmıştı.

Elektrik üretiminin durması nedeniyle Beyrut Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı başta olmak üzere tüm devlet tesislerinde aksamaların yaşandığı kaydedilmişti.

Ülkede 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle Lübnan Merkez Bankası daha önce elektrik üretimi için sübvanse edilen desteği çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu.

Elektrik üretimini sadece petrolden sağlayabilen Lübnan hükümeti, yaklaşık 5 yıldır vatandaşlarına Irak ile yaptığı "petrol" anlaşması ile günlük maksimum 4 saat elektrik hizmeti sunabiliyor.