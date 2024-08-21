İsrail’den Lübnan’a saldırı: Şehit ve yaralılar var

Haberlere göre, saldırgan Siyonist rejimin savaş uçakların Lübnan'da bulunan Baalbek'in batısındaki Buda çevresini ve Bekaa'nın kuzeyindeki bölgeleri hedef aldığı belirlendi.

Al Mayadeen TV kanalına göre, Siyonist rejimin savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesi üzerinde uçtuğu sırada, art arda patlama sesleri de duyuldu.

Lübnan İslami Direnişi (Hizbullah), yaptığı açıklamada kudüs yolunda, Nebatiye şehrinden Ali Ahmed Dekmak, Al-Halousiya bölgesinden Ziyad Muhammed Keşmer, Ayta ash Shab'dan Raid Ali Hattab ve Sur şehrinden Muhammed Gazi Şahin'in şehit düştüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Bekaa bölgesine yönelik saldırılarında en az bir Lübnanlının şehit olduğunu, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bu saldırılarda beş çocuk yaralandı.