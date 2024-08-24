Irak’ta bulunan Azerbaycan’ın Erbain çadırları

Irak’ın Kerbela kentinde kurulan Azerbaycan’ın ikram çadırları, Erbain matem törenine katılmak üzere Kerbela’ya giden ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor.

Çadırın üzerindeki ünlü Azerbaycanlı din adamı merhum Hacı Şahin Hesenli'nin fotoğrafı dikkat çekti.

Son istatistiklere göre, 7808 Azerbaycan vatandaşı, Kerbela'daki Erbain merasimine katılmak üzere İran üzerinden Irak’a geçti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt dostları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.