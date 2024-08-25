Tahran'da ''Erbain Yürüyüşü'' merasimi başladı

Her sene Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayan Ehlibeyt aşıkları için başkent Tahran'da düzenlenen Erbain Yürüyüşü merasimi başladı.

İslami Tebliğ Kurumu Başkanı, ailesiyle Erbain Yürüyüşü'ne katıldı

İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Kumi, ailesiyle Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı.

Tahran’daki Erbain Yürüyüşü’nde hatıra fotoğrafı

Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda başlayan Erbain Yürüyüşü’ne katılan gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkent Tahran'da Erbain Matem Günü yürüyüşüne katılan vatandaşlara masaj hizmeti verilmekte

Yargı Erki Başkanı Ejei, Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı.

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlar "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atılyor.

Erbain yürüyüşü'nde Filistin unutulmadı

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlara hizmet vermek üzere kurulan çadırlada Filistin bayrakları asıldı.

Ehlibeyt aşıkları Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirecek.

14 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca kurulan çadırda ihsan adı verilen yemekler, içecekler ziyaretçilere ikram ediliyor.

1500 ikram çadırı

Tahran Erbain Yürüyüşü'ne katılanlar için 1500 ikram çadırı kuruldu.

Bu yılki törenin sloganı ''Kudüs ordusu, Hüseyin ordusu'' olarak belirlenmişti.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.

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