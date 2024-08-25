Tahran'da ''Erbain Yürüyüşü'' merasimi başladı

Her sene Kerbela'daki "Erbain Matem Töreni"ne katılamayan Ehlibeyt aşıkları için başkent Tahran'da düzenlenen Erbain Yürüyüşü merasimi başladı.
İslami Tebliğ Kurumu Başkanı, ailesiyle Erbain Yürüyüşü'ne katıldı
İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Kumi, ailesiyle Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı.
Tahran’daki Erbain Yürüyüşü’nde hatıra fotoğrafı
Tahran’daki İmam Hüseyin Meydanı’nda başlayan Erbain Yürüyüşü’ne katılan gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkent Tahran'da Erbain Matem Günü yürüyüşüne katılan vatandaşlara masaj hizmeti verilmekte
Yargı Erki Başkanı Ejei, Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı
İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katıldı.
Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor
Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlar "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atılyor.
Erbain yürüyüşü'nde Filistin unutulmadı
Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlara hizmet vermek üzere kurulan çadırlada Filistin bayrakları asıldı.
Ehlibeyt aşıkları Tahran'daki İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Rey kentindeki Hz. Abdulazim Hasani (a.s) Türbesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirecek.
14 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca kurulan çadırda ihsan adı verilen yemekler, içecekler ziyaretçilere ikram ediliyor.
Erbain nedir?
Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.
Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.
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