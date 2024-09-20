Tahran'dan Lübnan'a dayanışma

Tahran'daki Valiasr Meydanı'na dev bir duvar resimi asılarak Lübnan ile dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

İranlılar ayrıca, Lübnan halkıyla dayanışma için Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği'nin önüne karanfil bıraktı.

Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı.

Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

Lübnan'da İsrail'in dijital saldırılarında şehit sayısı 37'ye yükseldi

Lübnan'da işgal rejimin, binlence çağrı cihazı üzerinden gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda şehit sayısı 37'ye ulaşırken yaklaşık 3 bin yaralı bulunuyor.