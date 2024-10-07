Putin ile Pezeşkiyan Türkmenistan'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin'in, Cuma günü Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Putin'in dış politika danışmanı Uşakov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, liderlerin Türkmen bir şairin anısına düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Aşkabat'ta bir araya geleceğini söyledi.

Uşakov, "Bu toplantı, ikili meselelerin yanı sıra Ortadoğu'da giderek tırmanan gerginliğin ele alınması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Daha önce Putin'in, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesine resmen davet ettiği belirtilmişti.

BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.

BRICS grubu nedir?

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 2006'da, "BRIC" grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak'ta BRICS'e katıldı.

Grubun genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmadı ama grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

Arjantin de gruba davet edilmişti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Javier Milei BRICS'e katılmayacaklarını söyledi.

BRICS ülkeleri yıllık zirve toplantılarında kararlar alıyor.

Grup üyesi ülkeler sırayla, bir yıllığına grubun dönem başkanı oluyor.