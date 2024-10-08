Pezeşkiyan: Batı ülkeleri barbar bir rejimi savunuyor

ABD’den İran’a iade edilen Ahameniş tabletleri Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın katıldığı bir törenle görücüye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, törende yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail’in Gazze ve Lübnan’da işlediği sivil katliamlara tepki göstrererek, ''Bölgeye bir barbar rejimi getiren ABD ve Avrupa onu savunuyor. Siyonist Rejim katliam konusunda hiçbir kurala bağlı değil. Sözde İnsan haklarını savunan (Batı) bize ‘Neden bir katili idam ediyorsunuz?’ diyor’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Batılılardan da (Filistin ve Lübnan’da) kadın ve çocukların öldürülmesine karşı sessiz kaldıkları için hesap sorulması gerektiğini belirtti.