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26 Eki 2024 13:12

BAE, İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı

BAE, İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı.

El Ayn sitesine göre, BAE Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadı ve gerilimlerin devam etmesinden ve bunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki sonuçlarından derin endişe duyduğunu ifade etti.

Bakanlık ayrıca BAE'nin mevcut krizleri çözmek için en iyi çözüm olarak diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara uymanın ve ülkelerin egemenliğine saygı duymanın önemine olan inancını bir kez daha vurguladı.

News ID 1921257

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