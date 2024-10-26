BAE, İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını kınayan bir açıklama yayınladı.

El Ayn sitesine göre, BAE Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadı ve gerilimlerin devam etmesinden ve bunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki sonuçlarından derin endişe duyduğunu ifade etti.

Bakanlık ayrıca BAE'nin mevcut krizleri çözmek için en iyi çözüm olarak diyaloğu güçlendirmenin, uluslararası yasalara uymanın ve ülkelerin egemenliğine saygı duymanın önemine olan inancını bir kez daha vurguladı.